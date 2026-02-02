- Дата публікації
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Втрати окупаційної армії РФ зросла на кілька сотень.
Станом на ранок 2 лютого ЗСУ знищили 1 241 530 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 850 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника армії РФ:
особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб
танків – 11 627 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.
артилерійських систем – 36 802 (+25) од.
РСЗВ – 1 633 (+1) од.
засоби ППО – 1 291 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1 083) од.
крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
кораблі – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.
спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.
Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, у січні 2026-го РФ окупувала 245 кв км території України. Це майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні. Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку — на нього припало 33% усіх штурмів. Саме там противник зосереджує основні зусилля.