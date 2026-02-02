ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
464
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Втрати окупаційної армії РФ зросла на кілька сотень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати окупаційної армії РФ зросла на кілька сотень. / © Associated Press

Станом на ранок 2 лютого ЗСУ знищили 1 241 530 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 850 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

  • особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб

  • танків – 11 627 (+2) од.

  • бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.

  • артилерійських систем – 36 802 (+25) од.

  • РСЗВ – 1 633 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 291 (+1) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1 083) од.

  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

  • кораблі – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.

  • спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, у січні 2026-го РФ окупувала 245 кв км території України. Це майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні. Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку — на нього припало 33% усіх штурмів. Саме там противник зосереджує основні зусилля.

Дата публікації
Кількість переглядів
464
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie