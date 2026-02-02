Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Втрати окупаційної армії РФ зросла на кілька сотень. / © Associated Press

Станом на ранок 2 лютого ЗСУ знищили 1 241 530 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 850 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб

танків – 11 627 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.

артилерійських систем – 36 802 (+25) од.

РСЗВ – 1 633 (+1) од.

засоби ППО – 1 291 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1 083) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.

спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, у січні 2026-го РФ окупувала 245 кв км території України. Це майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні. Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку — на нього припало 33% усіх штурмів. Саме там противник зосереджує основні зусилля.

