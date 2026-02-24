- Дата публікації
Категорія
Війна
- Кількість переглядів
- 478
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Окрім того, знищено пів сотні артсистем окупаційного війська.
Станом на ранок 24 лютого ЗСУ знищили 1 261 420 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022-го:
особового складу — близько 1 261 420 (+920) осіб
танків — 11 698 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 086 (+4) од.
артилерійських систем — 37 560 (+50) од.
РСЗВ — 1 654 (+0) од.
засоби ППО — 1 305 (+1) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters — 348 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 145 571 (+1 693) од.
крилаті ракети — 4 347 (+0) од.
кораблі / катери — 29 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 79 826 (+190) од.
спеціальна техніка — 4 074 (+1) од.
Як повідомлялося, влада РФ заборонила вербувати громадян низки країн на війну. Зазначається, що список складається з 36 країн. Зокрема, серед них — Куба, Китай, Індія, Туреччина, Іран, Єгипет, Пакистан, В’єтнам, Ефіопія, Кенія, ОАЕ, Катар, Бахрейн та Ізраїль, Саудівська Аравія.