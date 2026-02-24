ТСН у соціальних мережах

Війна
478
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Окрім того, знищено пів сотні артсистем окупаційного війська.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на ранок 24 лютого ЗСУ знищили 1 261 420 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022-го:

  • особового складу — близько 1 261 420 (+920) осіб

  • танків — 11 698 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 086 (+4) од.

  • артилерійських систем — 37 560 (+50) од.

  • РСЗВ — 1 654 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 305 (+1) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів / helicopters — 348 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 145 571 (+1 693) од.

  • крилаті ракети — 4 347 (+0) од.

  • кораблі / катери — 29 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 79 826 (+190) од.

  • спеціальна техніка — 4 074 (+1) од.

Як повідомлялося, влада РФ заборонила вербувати громадян низки країн на війну. Зазначається, що список складається з 36 країн. Зокрема, серед них — Куба, Китай, Індія, Туреччина, Іран, Єгипет, Пакистан, В’єтнам, Ефіопія, Кенія, ОАЕ, Катар, Бахрейн та Ізраїль, Саудівська Аравія.

