Війна
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Окупанти активно втрачають техніку. Зокрема, на фронті було знищено ще 13 російських танків і понад 70 артсистем.

Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 10 березня ЗСУ знищили 1 274 990 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб

  • танків – 11 758 (+13) од.

  • бойових броньованих машин – 24 174 (+7) од.

  • артилерійських систем – 38 202 (+73) од.

  • РСЗВ – 1 679 (+4) од.

  • засоби ППО – 1 328 (+2) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 349 (+0) од.

  • БпЛА оперативно – 168 809 (+2 169) од.

  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.

  • кораблі / катери – 31 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.

  • спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.

Як повідомлялося, російські військові захопили ще три села на Сумщині. Окрім того, армія РФ просувається вперед, викрадає людей та прикривається цивільними, як «живим щитом».

