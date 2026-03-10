- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 535
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Окупанти активно втрачають техніку. Зокрема, на фронті було знищено ще 13 російських танків і понад 70 артсистем.
Станом на ранок 10 березня ЗСУ знищили 1 274 990 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб
танків – 11 758 (+13) од.
бойових броньованих машин – 24 174 (+7) од.
артилерійських систем – 38 202 (+73) од.
РСЗВ – 1 679 (+4) од.
засоби ППО – 1 328 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БпЛА оперативно – 168 809 (+2 169) од.
крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
кораблі / катери – 31 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.
спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.
Як повідомлялося, російські військові захопили ще три села на Сумщині. Окрім того, армія РФ просувається вперед, викрадає людей та прикривається цивільними, як «живим щитом».