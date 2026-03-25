Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Лише за минулу добу окупанти втрати майже 2,5 тис. дронів оперативно–тактичного рівня.
Станом на ранок 25 березня ЗСУ знищили 1 290 960 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 290 960 (+1 220) осіб
танків — 11 806 (+6) од.
бойових броньованих машин — 24 274 (+3) од.
артилерійських систем — 38 746 (+51) од.
РСЗВ — 1 696 (+0) од.
засоби ППО — 1 336 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 196 351 (+2 459) од.
крилаті ракети — 4 491 (+23) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 85 151 (+196) од.
спеціальна техніка — 4 098 (+0) од.
Як повідомлялося, вночі проти 24 березня Сили оборони вгатили по установці, з якої росіяни запускали ракети «Онікс» по Україні. Під прицілом опинився береговий комплекс «Бастіон» у районі Актачі, що в окупованому Криму.