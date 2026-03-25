Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Лише за минулу добу окупанти втрати майже 2,5 тис. дронів оперативно–тактичного рівня.

Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ у війні далі зросли. / © Associated Press

Станом на ранок 25 березня ЗСУ знищили 1 290 960 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 290 960 (+1 220) осіб

  • танків — 11 806 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 24 274 (+3) од.

  • артилерійських систем — 38 746 (+51) од.

  • РСЗВ — 1 696 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 336 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 196 351 (+2 459) од.

  • крилаті ракети — 4 491 (+23) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 85 151 (+196) од.

  • спеціальна техніка — 4 098 (+0) од.

Як повідомлялося, вночі проти 24 березня Сили оборони вгатили по установці, з якої росіяни запускали ракети «Онікс» по Україні. Під прицілом опинився береговий комплекс «Бастіон» у районі Актачі, що в окупованому Криму.

