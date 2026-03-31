Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Росіяни втратили понад 60 артсистем і ще два танки.

Олена Капнік
Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на ранок 31 березня ЗСУ знищили 1 297 670 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб

  • танків – 11 826 (+2) од.

  • бойових броньованих машин – 24 324 (+7) од.

  • артилерійських систем – 39 110 (+61) од.

  • РСЗВ – 1 709 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 338 (+1) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 350 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2 296) од.

  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.

  • кораблі / катери – 33 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199) од.

  • спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.

Як повідомлялося, дрони СБУ знову уразили ключовий нафтотермінал РФ "Усть-Луга", що у Ленінградській області. Цей порт - один із найбільших російських морських терміналів на Балтійському морі, через який здійснюється експорт нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу.

