Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Росіяни втратили понад 60 артсистем і ще два танки.
Станом на ранок 31 березня ЗСУ знищили 1 297 670 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб
танків – 11 826 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 324 (+7) од.
артилерійських систем – 39 110 (+61) од.
РСЗВ – 1 709 (+1) од.
засоби ППО – 1 338 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2 296) од.
крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199) од.
спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.
Як повідомлялося, дрони СБУ знову уразили ключовий нафтотермінал РФ "Усть-Луга", що у Ленінградській області. Цей порт - один із найбільших російських морських терміналів на Балтійському морі, через який здійснюється експорт нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу.