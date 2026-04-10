Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 308 670 особового складу та значну кількість військової техніки.
За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати ворога у війні склали 1 308 640 осіб
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 308 670 (+1 130) осіб
танків – 11 848 (+1)
бойових броньованих машин – 24 375 (+5)
артилерійських систем – 39 734 (+45)
РСЗВ – 1 724
засоби ППО – 1 341
літаків – 435
гелікоптерів – 350
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232)
крилаті ракети – 4 517
кораблі / катери – 33
підводні човни – 2
автомобільна техніка та автоцистерни – 88 515 (+183)
спеціальна техніка – 4 119
Раніше головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 480 кв. км території у двох областях України.