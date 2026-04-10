Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 308 670 особового складу та значну кількість військової техніки.

Анастасія Павленко
Окупант

© Associated Press

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати ворога у війні склали 1 308 640 осіб

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 308 670 (+1 130) осіб

  • танків – 11 848 (+1)

  • бойових броньованих машин – 24 375 (+5)

  • артилерійських систем – 39 734 (+45)

  • РСЗВ – 1 724

  • засоби ППО – 1 341

  • літаків – 435

  • гелікоптерів – 350

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232)

  • крилаті ракети – 4 517

  • кораблі / катери – 33

  • підводні човни – 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 515 (+183)

  • спеціальна техніка – 4 119

Раніше головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 480 кв. км території у двох областях України.

