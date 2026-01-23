ТСН у соціальних мережах

Втрати РФ на фронті перевалили за нову межу: деталі від Генштаба

Росіяни продовжують втрачати на фронті і живу силу, і техніку.

Окупант

Окупант / © Getty Images

Сили оборони України повідомили про суттєве зростання втрат російських військ на фронті. За минулу добу втрати РФ зросли ще на 1 280 військових

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 226 420 (+830) осіб

  • танків — 11 599 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23 946 (+3)

  • артилерійських систем — 36 549 (+33)

  • РСЗВ — 1 623

  • засобів ППО — 1 282

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 113 277 (+449)

  • крилатих ракет — 4 190

  • кораблів і катерів — 28

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 75 556 (+140)

  • спеціальної техніки — 4 050 (+1)

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються розширити напрямки боїв у Харківській області. Зокрема, противник проявляє високу активність у напрямку населеного пункту Дігтярне.

