Втрати РФ на фронті перевалили за нову межу: деталі від Генштаба
Росіяни продовжують втрачати на фронті і живу силу, і техніку.
Сили оборони України повідомили про суттєве зростання втрат російських військ на фронті. За минулу добу втрати РФ зросли ще на 1 280 військових
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 226 420 (+830) осіб
танків — 11 599 (+3)
бойових броньованих машин — 23 946 (+3)
артилерійських систем — 36 549 (+33)
РСЗВ — 1 623
засобів ППО — 1 282
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 113 277 (+449)
крилатих ракет — 4 190
кораблів і катерів — 28
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 75 556 (+140)
спеціальної техніки — 4 050 (+1)
Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються розширити напрямки боїв у Харківській області. Зокрема, противник проявляє високу активність у напрямку населеного пункту Дігтярне.