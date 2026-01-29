Росія втрачає людей швидше, ніж будь-яка армія / © Getty Images

За весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової.

Про це повідомляє Euronews.

Видання з посиланням на дані Канадського центру розвідки та безпеки (CSIS) пише, що російські війська зазнали майже 1,2 мільйона втрат у війні в Україні. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

Зазначається, що ця цифра включає вбитих, поранених і зниклих безвісти. Водночас тільки загиблих російських солдатів від лютого 2022 року налічується 325 000.

«Жодна велика держава не зазнала таких втрат або смертей у жодній війні від часів Другої світової війни», — наголошує CSIS.

Канадський центр для порівняння навів кількість жертв і загиблих на полі бою в США: 54 487 загиблих під час Корейської війни та 47 434 загиблих під час В’єтнамської війни.

Водночас CSIS зазначив, що, попри величезні людські втрати, російські війська просуваються «надзвичайно повільно на полі бою». Наприклад, на Покровському напрямку окупанти просувалися в середньому лише на 70 метрів на день.

«Це повільніше, ніж найжорстокіші наступальні кампанії за останнє століття, включаючи відому криваву битву на Соммі під час Першої світової війни», — йдеться у звіті.

Тии часом видання The New York Times пише, що сумарні втрати російських та українських військ у повномасштабній війні наближаються до позначки у 2 млн осіб. Йдеться про загиблих, поранених та зниклих безвісти.

Нове дослідження показало, що кількість загиблих, поранених чи зниклих безвісти у російсько-українській війні сягне позначки у 2 млн вже цієї весни.

Дослідники зауважили, що дані про втрати важко визначити, оскільки РФ регулярно занижує кількість втрат, а Україна не повідомляє офіційні дані. Саме тому у дослідженні фахівці спирались на низку джерел, зокрема оцінки урядів США та Великої Британії.

Війна також завдала шкоди економіці Росії, за словами Сета Джонса, одного з авторів дослідження. Військова економіка Росії «перебуває під зростаючим тиском», йдеться у дослідженні, «зі скороченням виробництва, уповільненням зростання до 0,6% 2025 року та відсутністю конкурентоспроможних на світовому рівні технологічних фірм, які б допомогли підвищити довгострокову продуктивність».

У Міноборони Великої Британії повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.

Раніше повідомлялося, що Кремль зробив ставку на масовий рекрутинг піхоти, перетворивши війну на привабливий, хоча і смертельно небезпечний спосіб заробітку. Саме гроші стали головним каталізатором, який забезпечує постійний приплив «добровольців».

Дані Генштабу ЗСУ станом на 29 січня: упродовж минулої доби, 28 січня, російська армія втратила ще 830 своїх військових убитими й пораненими на фронті, а також десятки одиниць техніки.