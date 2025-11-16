- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті зросли: Генштаб розкрив деталі
Минулої доби російські солдати зазнали чимало втрат на фронті.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. За минулу добу ЗСУ ліквідували 860 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу — близько 1 157 400 (+860) осіб
танків — 11 353 (+3)
бойових броньованих машин — 23 591 (+3)
артилерійських систем — 34 469 (+26)
РСЗВ — 1 543 (+2)
засоби ППО — 1 244 (+2)
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 80 286 (+409)
крилаті ракети — 3 940 (+14)
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 464 (+68)
спеціальна техніка — 4 000 (+2)
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні позиції. Це було зроблено для збереження життя українських військових та через зміну конфігурації лінії бойового зіткнення.