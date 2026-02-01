- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті зростають — Генштаб оновив дані
Окупанти стрімко втрачають живу силу та техніку на фронті.
Упродовж минулої доби, 31 січня, російська армія втратила ще 1 090 своїх військових убитими й пораненими на фронті, а також десятки одиниць техніки.
Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 240 680 (+1 090) осіб
танків — 11 625 (+6)
бойових броньованих машин — 23 980 (+3)
артилерійських систем — 36 777 (+9)
РСЗВ — 1 632
засоби ППО — 1 290
літаків — 435
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 120 134 (+206)
крилаті ракети — 4 205
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 76 439 (+62)
спеціальна техніка — 4 055 (+1)
Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.