Війна
123
Втрати РФ на фронті зростають — Генштаб оновив дані

Окупанти стрімко втрачають живу силу та техніку на фронті.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Упродовж минулої доби, 31 січня, російська армія втратила ще 1 090 своїх військових убитими й пораненими на фронті, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 240 680 (+1 090) осіб

  • танків — 11 625 (+6)

  • бойових броньованих машин — 23 980 (+3)

  • артилерійських систем — 36 777 (+9)

  • РСЗВ — 1 632

  • засоби ППО — 1 290

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 120 134 (+206)

  • крилаті ракети — 4 205

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 76 439 (+62)

  • спеціальна техніка — 4 055 (+1)

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

123
