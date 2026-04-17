- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 303
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ шокують: Генштаб оновив дані на 17 квітня
Окупанти активно втрачають техніку та озброєння. За добу знищено ще два засоби ППО і понад 100 артсистем.
Станом на 17 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 316 070 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу — близько 1 316 070 (+1 000) осіб
танків — 11 870 (+4) од.
бойових броньованих машин — 24 400 (+9) од.
артилерійських систем — 40 160 (+114) од.
РСЗВ — 1 739 (+1) од.
засоби ППО — 1 349 (+2) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 243 008 (+2 410) од.
крилаті ракети — 4 549 (+12) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 90 014 (+253) од.
спеціальна техніка — 4 129 (+3) од.
Нагадаємо, ЗСУ здійснили успішний удар Сил оборони України по російському нафтопереробному заводу «Туапсинский» в Краснодарському краї РФ,що активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Це підприємство здійснює перероблення нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік.