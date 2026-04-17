Війна
303
1 хв

Втрати РФ шокують: Генштаб оновив дані на 17 квітня

Окупанти активно втрачають техніку та озброєння. За добу знищено ще два засоби ППО і понад 100 артсистем.

Олена Капнік
Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на 17 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 316 070 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу — близько 1 316 070 (+1 000) осіб

  • танків — 11 870 (+4) од.

  • бойових броньованих машин — 24 400 (+9) од.

  • артилерійських систем — 40 160 (+114) од.

  • РСЗВ — 1 739 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 349 (+2) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 243 008 (+2 410) од.

  • крилаті ракети — 4 549 (+12) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 90 014 (+253) од.

  • спеціальна техніка — 4 129 (+3) од.

Нагадаємо, ЗСУ здійснили успішний удар Сил оборони України по російському нафтопереробному заводу «Туапсинский» в Краснодарському краї РФ,що активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Це підприємство здійснює перероблення нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік.

