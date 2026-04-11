Втрати РФ шокують: за добу ліквідовано майже 1500 окупантів
Втрати російської окупаційної армії далі зростають: ворог активно втрачає техніку та озброєння.
Станом на 11 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 310 110 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 440 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб
танків – 11 851 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од.
артилерійських систем – 39 798 (+64) од.
РСЗВ – 1 726 (+2) од.
засоби ППО – 1 344 (+3) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БпЛА оперативно–тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.
крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од.
спеціальна техніка – 4 121 (+2) од.
Нагадаємо, вночі проти 10 квітня ЗСУ вдарили по стратегічних об’єктах Росії за 1000 км від фронту. Зокрема, було атаковано дві російські бурові платформах на шельфі Каспійського моря. Атаку здійснили в межах стратегії з підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації.