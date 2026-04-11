ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ шокують: за добу ліквідовано майже 1500 окупантів

Втрати російської окупаційної армії далі зростають: ворог активно втрачає техніку та озброєння.

Автор публікації
Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на 11 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 310 110 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 440 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб

  • танків – 11 851 (+3) од.

  • бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од.

  • артилерійських систем – 39 798 (+64) од.

  • РСЗВ – 1 726 (+2) од.

  • засоби ППО – 1 344 (+3) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 350 (+0) од.

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.

  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.

  • кораблі / катери – 33 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од.

  • спеціальна техніка – 4 121 (+2) од.

Нагадаємо, вночі проти 10 квітня ЗСУ вдарили по стратегічних об’єктах Росії за 1000 км від фронту. Зокрема, було атаковано дві російські бурові платформах на шельфі Каспійського моря. Атаку здійснили в межах стратегії з підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації.

Дата публікації
Кількість переглядів
348
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie