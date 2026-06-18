ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ у війні перетнули нову психологічну позначку: дані на 18 червня

Окупанти також активно втрачають техніку та озброєння. Зокрема, понад дві тисячі безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на 18 червня 2026-го ЗСУ знищили 1 388 050 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб

  • танків – 12 038 (+5) од.

  • бойових броньованих машин – 24 779 (+4) од.

  • артилерійських систем – 44 240 (+71) од.

  • РСЗВ – 1 877 (+3) од.

  • засоби ППО – 1 431 (+4) од.

  • літаків – 436 (+0) од.

  • гелікоптерів – 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7) од.

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589 (+1 996) од.

  • крилаті ракети – 4 783 (+0) од.

  • кораблі / катери – 33 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431) од.

  • спеціальна техніка – 4 306 (+3) од.

Нагадаємо, представники НАТО оприлюднили нові дані щодо російських втрат у війні проти України. За підрахунками західного посадовця, Росія зазнала від 1,3 до 1,45 мільйона загальних втрат, з яких близько пів мільйона становлять ліквідовані окупанти.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
472
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie