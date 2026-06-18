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- Війна
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Втрати РФ у війні перетнули нову психологічну позначку: дані на 18 червня
Окупанти також активно втрачають техніку та озброєння. Зокрема, понад дві тисячі безпілотників.
Станом на 18 червня 2026-го ЗСУ знищили 1 388 050 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточняються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб
танків – 12 038 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 779 (+4) од.
артилерійських систем – 44 240 (+71) од.
РСЗВ – 1 877 (+3) од.
засоби ППО – 1 431 (+4) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7) од.
БпЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589 (+1 996) од.
крилаті ракети – 4 783 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431) од.
спеціальна техніка – 4 306 (+3) од.
Нагадаємо, представники НАТО оприлюднили нові дані щодо російських втрат у війні проти України. За підрахунками західного посадовця, Росія зазнала від 1,3 до 1,45 мільйона загальних втрат, з яких близько пів мільйона становлять ліквідовані окупанти.