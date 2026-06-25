Втрати РФ у війні перетнули нову психологічну позначку: дані на 25 червня

Втрати РФ / © Associated Press

Реклама

Станом на ранок 25 червня 2026-го знищено 1 397 060 солдатів агресорки Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

особового складу — близько 1 397 060 (+1 270) осіб

танків — 12 057 (+1) од.

бойових броньованих машин — 24 818 (+2) од.

артилерійських систем — 44 731 (+67) од.

РСЗВ — 1 893 (+4) од.

засоби ППО — 1 443 (+3) од.

літаків — 436 (+0) од.

гелікоптерів — 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів — 1 728 (+2) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 371 882 (+1 994) од.

крилаті ракети — 4 787 (+0) од.

кораблі / катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 111 707 (+450) од.

спеціальна техніка — 4 339 (+6) од.

Як повідомлялося, за даними росЗМІ, РФ може піти на нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми. За словами близького до внутрішньополітичного блоку «фюрера» джерела, тему мобілізації почали обговорювати через те, що ситуація розвивається не так, як очікувала Москва.

Реклама

Новини партнерів