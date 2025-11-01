- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 5
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 1 листопада
За минулу добу окупанти втратили живої сили та техніки.
Станом на 1 листопада 2025 року загальні бойові втрати російських військ у війні проти України сягнули приблизно 1 142 730 осіб. Лише за минулу добу українські воїни ліквідували ще 900 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 142 730 (+900) осіб
танків — 11 316 (+6)
бойових броньованих машин — 23 521 (+2)
артилерійських систем — 34 137 (+9)
РСЗВ — 1 534 (+1)
засоби ППО — 1 235 (+2)
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 76 704 (+349)
крилаті ракети — 3 917
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 66 169 (+58)
спеціальна техніка — 3 987 (+1)
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.