Війна
5
1 хв

Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 1 листопада

За минулу добу окупанти втратили живої сили та техніки.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Станом на 1 листопада 2025 року загальні бойові втрати російських військ у війні проти України сягнули приблизно 1 142 730 осіб. Лише за минулу добу українські воїни ліквідували ще 900 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 142 730 (+900) осіб

  • танків — 11 316 (+6)

  • бойових броньованих машин — 23 521 (+2)

  • артилерійських систем — 34 137 (+9)

  • РСЗВ — 1 534 (+1)

  • засоби ППО — 1 235 (+2)

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 76 704 (+349)

  • крилаті ракети — 3 917

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 66 169 (+58)

  • спеціальна техніка — 3 987 (+1)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.

5
