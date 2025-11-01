Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 1 листопада

Окупант / © Associated Press

Станом на 1 листопада 2025 року загальні бойові втрати російських військ у війні проти України сягнули приблизно 1 142 730 осіб. Лише за минулу добу українські воїни ліквідували ще 900 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.11.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 142 730 (+900) осіб

танків — 11 316 (+6)

бойових броньованих машин — 23 521 (+2)

артилерійських систем — 34 137 (+9)

РСЗВ — 1 534 (+1)

засоби ППО — 1 235 (+2)

літаків — 428

гелікоптерів — 346

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 76 704 (+349)

крилаті ракети — 3 917

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 66 169 (+58)

спеціальна техніка — 3 987 (+1)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.