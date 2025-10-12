Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 12 жовтня

Окупант / © Associated Press

За минулу добу російська армія втратила близько 1240 військових. Від 24 лютого 2022 року до 12 жовтня 2025 року загальні втрати особового складу противника становлять приблизно 1122810 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.10.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1122810 (+1240) осіб

танків — 11248 (+1)

бойових броньованих машин — 23345

артилерійських систем — 33578 (+10)

РСЗВ — 1518

засоби ППО — 1225

літаків — 427

гелікоптерів — 346

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 69010 (+244)

крилаті ракети — 3859

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 63934 (+87)

спеціальна техніка — 3976 (+3)

Раніше Головком Олександр Сирський повідомив, що протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб.