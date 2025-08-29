- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 29 серпня
Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 850 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1080480 осіб.
Про це 29 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1080480 (+850) осіб
танків — 11143 (+4)
бойових броньованих машин — 23191 (+6)
артилерійських систем — 32125 (+61)
РСЗВ — 1476 (+2)
засоби ППО — 1213 (+1)
літаків — 422 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 54375 (+414)
крилаті ракети — 3626 (+28)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 60116 (+109)
спеціальна техніка — 3952
Нагадаємо, російські війська завдали удару по кораблю «Сімферополь» Військово-морських сил ЗСУ, внаслідок чого загинув один член екіпажу. Призначення корабля — ведення радіотехнічної, радіолокаційної та оптико-електронної розвідки.