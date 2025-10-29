Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 29 жовтня

Втрати окупантів / © Associated Press

Станом на 29 жовтня 2025 року загальні бойові втрати російських військ в Україні сягнули приблизно 1 139 900 осіб. Лише за минулу добу українські воїни ліквідували ще 1150 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу — близько 1 139 900 (+1 150) осіб;

танків — 11 303 (+4);

бойових броньованих машин — 23 511 (+3);

артилерійських систем — 34 064 (+20);

РСЗВ — 1 530 (+1);

засобів ППО — 1 230 (+0);

літаків — 428 (+0);

гелікоптерів — 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 75 367 (+313);

крилатих ракет — 3 880 (+0);

кораблів / катерів — 28 (+0);

підводних човнів — 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 65 865 (+79);

спеціальної техніки — 3 986 (+2).

Втрати окупантів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.