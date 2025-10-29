- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 301
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 29 жовтня
Знищено ще чотири російські танки та 20 артсистем.
Станом на 29 жовтня 2025 року загальні бойові втрати російських військ в Україні сягнули приблизно 1 139 900 осіб. Лише за минулу добу українські воїни ліквідували ще 1150 окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу — близько 1 139 900 (+1 150) осіб;
танків — 11 303 (+4);
бойових броньованих машин — 23 511 (+3);
артилерійських систем — 34 064 (+20);
РСЗВ — 1 530 (+1);
засобів ППО — 1 230 (+0);
літаків — 428 (+0);
гелікоптерів — 346 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 75 367 (+313);
крилатих ракет — 3 880 (+0);
кораблів / катерів — 28 (+0);
підводних човнів — 1 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 65 865 (+79);
спеціальної техніки — 3 986 (+2).
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.