Війна
301
1 хв

Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 29 жовтня

Знищено ще чотири російські танки та 20 артсистем.

Втрати окупантів

Втрати окупантів / © Associated Press

Станом на 29 жовтня 2025 року загальні бойові втрати російських військ в Україні сягнули приблизно 1 139 900 осіб. Лише за минулу добу українські воїни ліквідували ще 1150 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу — близько 1 139 900 (+1 150) осіб;

  • танків — 11 303 (+4);

  • бойових броньованих машин — 23 511 (+3);

  • артилерійських систем — 34 064 (+20);

  • РСЗВ — 1 530 (+1);

  • засобів ППО — 1 230 (+0);

  • літаків — 428 (+0);

  • гелікоптерів — 346 (+0);

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 75 367 (+313);

  • крилатих ракет — 3 880 (+0);

  • кораблів / катерів — 28 (+0);

  • підводних човнів — 1 (+0);

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 65 865 (+79);

  • спеціальної техніки — 3 986 (+2).

Втрати окупантів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.

301
