Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 8 лютого

Окупанти / © Associated Press

Генштаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати окупаційного війська РФ станом на 8 лютого. Ворог за добу втратив понад тисячу осіб.

Про це йдеться у свіжому звіті відомства.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.02.26 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 246 330 (+1 040) осіб

танків — 11 651 (+1)

бойових броньованих машин — 24 010 (+1)

артилерійських систем — 37 044 (+8)

РСЗВ — 1 637

засоби ППО — 1 295

літаків — 435

гелікоптерів — 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 127 549 (+468)

крилаті ракети — 4 269 (+24)

кораблі / катери — 28

підводні човни — 2

автомобільна техніка та автоцистерни — 77 439 (+60)

спеціальна техніка — 4 069 (+5)

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

4 лютого президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.