Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 8 лютого
Втрати окупаційної армії РФ зросли на кілька сотень.
Генштаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати окупаційного війська РФ станом на 8 лютого. Ворог за добу втратив понад тисячу осіб.
Про це йдеться у свіжому звіті відомства.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 246 330 (+1 040) осіб
танків — 11 651 (+1)
бойових броньованих машин — 24 010 (+1)
артилерійських систем — 37 044 (+8)
РСЗВ — 1 637
засоби ППО — 1 295
літаків — 435
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 127 549 (+468)
крилаті ракети — 4 269 (+24)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 77 439 (+60)
спеціальна техніка — 4 069 (+5)
Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.
4 лютого президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.