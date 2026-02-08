ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 8 лютого

Втрати окупаційної армії РФ зросли на кілька сотень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Генштаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати окупаційного війська РФ станом на 8 лютого. Ворог за добу втратив понад тисячу осіб.

Про це йдеться у свіжому звіті відомства.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 246 330 (+1 040) осіб

  • танків — 11 651 (+1)

  • бойових броньованих машин — 24 010 (+1)

  • артилерійських систем — 37 044 (+8)

  • РСЗВ — 1 637

  • засоби ППО — 1 295

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 127 549 (+468)

  • крилаті ракети — 4 269 (+24)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 77 439 (+60)

  • спеціальна техніка — 4 069 (+5)

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

4 лютого президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie