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- Війна
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Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
За добу армія загарбників зазнала серйозних втрат на фронті. Генштаб повідомив нові цифри.
За минулу добу Росія втратила на фронті 1070 солдатів, 61 артсистему. Загальні бойові втрати ворога — 103269 осіб.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1032690 (+1070) осіб
танків — 11013
бойових броньованих машин — 22980 (+1)
артилерійських систем — 30194 (+31)
РСЗВ — 1437
засоби ППО — 1193
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45248 (+245)
крилаті ракети — 3459
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 54822 (+90)
спеціальна техніка — 3929
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими. Він уточнив, що в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.