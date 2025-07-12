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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

За добу армія загарбників зазнала серйозних втрат на фронті. Генштаб повідомив нові цифри.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу Росія втратила на фронті 1070 солдатів, 61 артсистему. Загальні бойові втрати ворога — 103269 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1032690 (+1070) осіб

  • танків — 11013

  • бойових броньованих машин — 22980 (+1)

  • артилерійських систем — 30194 (+31)

  • РСЗВ — 1437

  • засоби ППО — 1193

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45248 (+245)

  • крилаті ракети — 3459

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 54822 (+90)

  • спеціальна техніка — 3929

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими. Він уточнив, що в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.

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