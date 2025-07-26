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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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128
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Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1080 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1 048 330 осіб.

Про це 26 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати окупантів від початку війни скаладають:

  • особового складу — 1 048 330 (+1080) осіб

  • танків — 11056 (+7)

  • бойових броньованих машин — 23059 (+7)

  • артилерійських систем — 30812 (+35)

  • РСЗВ — 1448 (+2)

  • засоби ППО — 1201

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 47959 (+125)

  • крилатих ракет — 3535

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 56371 (+158)

  • спеціальної техніки — 3935

Раніше повідомлялося, що після тривалих боїв ЗСУ звільнили Кіндратівку — російська піхота втекла або була знищена. Ворог втратив понад три батальйони.

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