- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1080 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1 048 330 осіб.
Про це 26 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати окупантів від початку війни скаладають:
особового складу — 1 048 330 (+1080) осіб
танків — 11056 (+7)
бойових броньованих машин — 23059 (+7)
артилерійських систем — 30812 (+35)
РСЗВ — 1448 (+2)
засоби ППО — 1201
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 47959 (+125)
крилатих ракет — 3535
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 56371 (+158)
спеціальної техніки — 3935
Раніше повідомлялося, що після тривалих боїв ЗСУ звільнили Кіндратівку — російська піхота втекла або була знищена. Ворог втратив понад три батальйони.