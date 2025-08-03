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- Війна
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Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1056130 людей особового складу.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1056130 осіб.
Про це 3 серпня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 3.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1056130 (+920) осіб
танків — 11068
бойових броньованих машин — 23071 (+2)
артилерійських систем — 31025 (+43)
РСЗВ — 1452
засоби ППО — 1203
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49374 (+178)
крилаті ракети — 3552 (+1)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 57159 (+135)
спеціальна техніка — 3935
За інформацією президента США Дональда Трампа, від початку 2025 року Росія втратила понад 112 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати України становили лише близько 8 тисяч.