- Категорія
- Війна
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
Російські загарбники зазнали суттєвих втрат на полі бою минулої доби.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1010 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1069050 осіб.
Про це 16 серпня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1069050 (+1010) осіб
танків — 11112 (+6)
бойових броньованих машин — 23135 (+2)
артилерійських систем — 31540 (+42)
РСЗВ — 1467
засоби ППО — 1207
літаків — 422
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51342 (+152)
крилаті ракети — 3558
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 58733 (+137)
спеціальна техніка — 3942 (+2)
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив деталі по втратах російської армії у війні з Україною. Наразі у окупантів тисяча втрат на добу: це 500 вбитих і 500 поранених бійців.