Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
646
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 078 750 людей особового складу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні склали 1 078 750 осіб.

Про це 27 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1078750 (+920) осіб

  • танків — 11135 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23178

  • артилерійських систем — 32024 (+45)

  • РСЗВ — 1472

  • засоби ППО — 1212 (+1)

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 53636 (+194)

  • крилаті ракети — 3598

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 59887 (+118)

  • спеціальна техніка — 3950

Нагадаємо, окупанти продовжують наступальні дії вздовж адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей. За останніми даними, противник увійшов до населених пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка, де намагається закріпитися і накопичує сили для подальшого просування.

Згодом у ЗСУ спростували цю інформацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
646
646
