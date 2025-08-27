- Дата публікації
Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 078 750 людей особового складу.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні склали 1 078 750 осіб.
Про це 27 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1078750 (+920) осіб
танків — 11135 (+1)
бойових броньованих машин — 23178
артилерійських систем — 32024 (+45)
РСЗВ — 1472
засоби ППО — 1212 (+1)
літаків — 422
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 53636 (+194)
крилаті ракети — 3598
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 59887 (+118)
спеціальна техніка — 3950
Нагадаємо, окупанти продовжують наступальні дії вздовж адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей. За останніми даними, противник увійшов до населених пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка, де намагається закріпитися і накопичує сили для подальшого просування.
Згодом у ЗСУ спростували цю інформацію.