Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
735
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1079630 людей особового складу.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 880 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1079630 осіб.

Про це 28 серпня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1079630 (+880) осіб

  • танків — 11139 (+4)

  • бойових броньованих машин — 23185 (+7)

  • артилерійських систем — 32064 (+40)

  • РСЗВ — 1474 (+2)

  • засоби ППО — 1212

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53961 (+325)

  • крилаті ракети — 3598

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 60007 (+120)

  • спеціальна техніка — 3952 (+2)

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ уразили морський порт «Оля» в Астраханській області РФ. Це важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. Судно було завантажене комплектувальними до БпЛА типу «Shahed» та боєприпасами з Ірану.

Дата публікації
Кількість переглядів
735
Наступна публікація

