Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1079630 людей особового складу.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 880 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1079630 осіб.
Про це 28 серпня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1079630 (+880) осіб
танків — 11139 (+4)
бойових броньованих машин — 23185 (+7)
артилерійських систем — 32064 (+40)
РСЗВ — 1474 (+2)
засоби ППО — 1212
літаків — 422
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53961 (+325)
крилаті ракети — 3598
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 60007 (+120)
спеціальна техніка — 3952 (+2)
Нагадаємо, підрозділи ЗСУ уразили морський порт «Оля» в Астраханській області РФ. Це важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. Судно було завантажене комплектувальними до БпЛА типу «Shahed» та боєприпасами з Ірану.