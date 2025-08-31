ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1182
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 810 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1082140 осіб.

Про це 31 серпня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1082140 (+810) осіб

  • танків — 11151 (+2)

  • бойових броньованих машин — 23212 (+2)

  • артилерійських систем — 32199 (+27)

  • РСЗВ — 1476

  • засоби ППО — 1213

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 55062 (+371)

  • крилаті ракети — 3664 (+38)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 60305 (+83)

  • спеціальна техніка — 3952

Раніше аналітики повідомили, що Кремль перебільшує свої успіхи на фронті, щоб переконати Захід у своїй перемозі на фронті.

Дата публікації
Кількість переглядів
1182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie