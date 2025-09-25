ТСН у соціальних мережах

Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.

Окупант

Окупант / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1105490.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1105490 (+940) осіб

  • танків — 11201

  • бойових броньованих машин — 23287 (+2)

  • артилерійських систем — 33133 (+38)

  • РСЗВ — 1501 (+5)

  • засоби ППО — 1222 (+4)

  • літаків — 427 (+1)

  • гелікоптерів — 345

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 63235 (+415)

  • крилаті ракети — 3747

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 62736 (+120)

  • спеціальна техніка — 3975 (+2)

Нагадаємо, Сили оборони атакували низку важливих об’єктів на території РФ. Влучання та пожежі зафіксовані на НПЗ у Башкортостані й Волгоградській області РФ. Також під удар потрапило виробництво БпЛА на Бєлгородщині.

