- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 341
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1105490.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1105490 (+940) осіб
танків — 11201
бойових броньованих машин — 23287 (+2)
артилерійських систем — 33133 (+38)
РСЗВ — 1501 (+5)
засоби ППО — 1222 (+4)
літаків — 427 (+1)
гелікоптерів — 345
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 63235 (+415)
крилаті ракети — 3747
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 62736 (+120)
спеціальна техніка — 3975 (+2)
Нагадаємо, Сили оборони атакували низку важливих об’єктів на території РФ. Влучання та пожежі зафіксовані на НПЗ у Башкортостані й Волгоградській області РФ. Також під удар потрапило виробництво БпЛА на Бєлгородщині.