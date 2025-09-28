ТСН у соціальних мережах

Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Окупанти зазначали серйозних втрат на полі бою минулої доби.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Минулої доби ЗСУ знищили 1110 окупантів. Загальні втрати росіян у війні проти України сягнули 1 108 510 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога становлять:

  • особового складу — близько 1108510 (+1110) осіб

  • танків — 11211 (+7)

  • бойових броньованих машин — 23290 (+2) од

  • артилерійських систем — 33231 (+45)

  • РСЗВ — 1503 (+1)

  • засоби ППО- 1223 (+1)

  • літаків — 427

  • гелікоптерів — 345

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня- 64385 (+454)

  • крилаті ракети — 3747

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63040 (+131)

  • спеціальна техніка — 3977

Нагадаємо, росіяни втратили свій винищувач на одному з гарячих напрямків. За даними командування ПС ЗСУ, багатоцільовий винищувач-бомбардувальник збито на Запорізькому напрямку о 4:00 25 вересня.

