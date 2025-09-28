- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 659
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
Окупанти зазначали серйозних втрат на полі бою минулої доби.
Минулої доби ЗСУ знищили 1110 окупантів. Загальні втрати росіян у війні проти України сягнули 1 108 510 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога становлять:
особового складу — близько 1108510 (+1110) осіб
танків — 11211 (+7)
бойових броньованих машин — 23290 (+2) од
артилерійських систем — 33231 (+45)
РСЗВ — 1503 (+1)
засоби ППО- 1223 (+1)
літаків — 427
гелікоптерів — 345
БпЛА оперативно-тактичного рівня- 64385 (+454)
крилаті ракети — 3747
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 63040 (+131)
спеціальна техніка — 3977
Нагадаємо, росіяни втратили свій винищувач на одному з гарячих напрямків. За даними командування ПС ЗСУ, багатоцільовий винищувач-бомбардувальник збито на Запорізькому напрямку о 4:00 25 вересня.