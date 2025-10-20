Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Окупант / © Associated Press

Реклама

За минулу добу російська армія втратила близько 890 військових. Від 24 лютого 2022 року до 20 жовтня 2025 року загальні втрати особового складу противника становлять приблизно 1131070 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.10.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1131070 (+890) осіб

танків — 11270 (+2)

бойових броньованих машин — 23399 (+0)

артилерійських систем — 33879 (+45)

РСЗВ — 1524

засоби ППО — 1229 (+1)

літаків — 428

гелікоптерів — 346

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 72365 (+398)

крилаті ракети — 3864

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 64892 (+94)

спеціальна техніка — 3980

Раніше повідомлялося, що російські війська, намагаючись «відбити атаку», уразили свій винищувач Су-30. Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття атаки безпілотників із застосуванням засобів ППО окупанти збили свій багатоцільовий винищувач Су-30СМ.