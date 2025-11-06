- Дата публікації
-
- Війна
- 350
- 1 хв
Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
Минулої доби окупанти зазнали серйозних втрат.
Станом на 6 листопада російська армія зазнала близько 1 147 740 втрат у живій силі від початку повномасштабного вторгнення до України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 170 російських військових.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.11.25 орієнтовно склали:
танків — 11 329
бойових броньованих машин — 23 541 (+6)
артилерійських систем — 34 288 (+15)
РСЗВ — 1 535
засобів ППО — 1 237
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 430 (+172)
крилатих ракет — 3 918
кораблів / катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 66 658 (+84)
спеціальної техніки — 3 991 (+1)
Нагадаємо, російське Міністерство оборони повідомило, що «16-а механізована бригада», якої насправді не існує в ЗСУ, втратила 8 бійців.