Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Окупант / © Getty Images

Станом на 6 листопада російська армія зазнала близько 1 147 740 втрат у живій силі від початку повномасштабного вторгнення до України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 170 російських військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.11.25 орієнтовно склали:

танків — 11 329

бойових броньованих машин — 23 541 (+6)

артилерійських систем — 34 288 (+15)

РСЗВ — 1 535

засобів ППО — 1 237

літаків — 428

гелікоптерів — 346

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 430 (+172)

крилатих ракет — 3 918

кораблів / катерів — 28

підводних човнів — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 66 658 (+84)

спеціальної техніки — 3 991 (+1)

Нагадаємо, російське Міністерство оборони повідомило, що «16-а механізована бригада», якої насправді не існує в ЗСУ, втратила 8 бійців.