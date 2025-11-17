- Дата публікації
Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
Минулої доби російські солдати зазнали чимало втрат на фронті.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. За минулу добу ЗСУ лквідували 1 160 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ склали:
особового складу — близько 1 159 420 (+1160) осіб
танків — 11 355 (+2)
бойових броньованих машин — 23 594 (+3)
артилерійських систем — 34 486 (+17)
РСЗВ — 1 544 (+1)
засоби ППО — 1 246 (+2)
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 80 499 (+213)
крилаті ракети — 3 940
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 536 (+72)
спеціальна техніка — 4 000
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні позиції. Це було зроблено для збереження життя українських військових та через зміну конфігурації лінії бойового зіткнення.