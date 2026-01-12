- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
Втрати РФ на війні зросли ще на понад тисячу загарбників.
Втрати російських окупантів у війні проти України 12 січня сягнули 1,22 млн осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1 060 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 220 000 (+1 060) осіб
танків — 11 541
бойових броньованих машин — 23 892 (+7)
артилерійських систем — 35 973 (+21)
РСЗВ — 1 598
засобів ППО — 1 270 (+1)
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 104 421 (+353)
крилаті ракети — 4 155
кораблі / катери — 28
підводні човни -2
автомобільна техніка та автоцистерни — 73 742 (+98)
спеціальна техніка — 4 042 (+3)
Раніше повідомлялося, що ЗСУ зірвали спробу РФ створити плацдарм на Сумщині.