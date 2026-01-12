ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Втрати РФ на війні зросли ще на понад тисячу загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України 12 січня сягнули 1,22 млн осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1 060 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 220 000 (+1 060) осіб

  • танків — 11 541

  • бойових броньованих машин — 23 892 (+7)

  • артилерійських систем — 35 973 (+21)

  • РСЗВ — 1 598

  • засобів ППО — 1 270 (+1)

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 104 421 (+353)

  • крилаті ракети — 4 155

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни -2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 73 742 (+98)

  • спеціальна техніка — 4 042 (+3)

Раніше повідомлялося, що ЗСУ зірвали спробу РФ створити плацдарм на Сумщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie