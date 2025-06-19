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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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292
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Втрати РФ у війні: стало відомо, скільки окупантів ліквідовано за добу

Росіяни активно втрачають техніку та особовий склад на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

осійський солдат / © Associated Press

Станом на ранок 19 червня знищено 1 008 240 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1008 240 (+1080) осіб

  • танків — 10951 (+4)

  • бойових броньованих машин — 22853 (+8)

  • артилерійських систем — 29328 (+63)

  • РСЗВ — 1420

  • засоби ППО — 1187

  • літаків — 416

  • гелікоптерів — 337

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41229 (+64)

  • крилаті ракети — 3369

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 52420 (+108)

  • спеціальна техніка — 3918 (+2)

Нагадаємо, вночі проти 9 червня українські військові атакували аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Росії — звідки злітають винищувачі МіГ-31К, що є носіями «Кинджалів». Там були уражені два ворожі військові літаки.

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