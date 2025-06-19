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- Війна
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Втрати РФ у війні: стало відомо, скільки окупантів ліквідовано за добу
Росіяни активно втрачають техніку та особовий склад на фронті.
Станом на ранок 19 червня знищено 1 008 240 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1008 240 (+1080) осіб
танків — 10951 (+4)
бойових броньованих машин — 22853 (+8)
артилерійських систем — 29328 (+63)
РСЗВ — 1420
засоби ППО — 1187
літаків — 416
гелікоптерів — 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41229 (+64)
крилаті ракети — 3369
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 52420 (+108)
спеціальна техніка — 3918 (+2)
Нагадаємо, вночі проти 9 червня українські військові атакували аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Росії — звідки злітають винищувачі МіГ-31К, що є носіями «Кинджалів». Там були уражені два ворожі військові літаки.