ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
2 хв

Втрати РФ від початку війни шокують: у НАТО розкрили причини

У НАТО зазначають аномально високий відсоток загиблих серед загальної кількості втрат.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Втрати росіян

У російській армії фіксується аномально висока смертність навіть через легкі поранення / Ілюстративне фото / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Представник Північноатлантичного альянсу на брифінгу заявив, що втрати Російської Федерації у війні проти України перетнули нову психологічну позначку, сягнувши жахливої цифри в 1,3 мільйона осіб. З них близько 350 тисяч — це безповоротні втрати, тобто вбиті військові.

Про це повідомляє DW.

За даними НАТО, лише протягом 2025 року армія агресора недорахувалася вбитими й пораненими 400 тисяч військових.

«Ми здивовані часткою загиблих у російських втратах. Росіяни несуть непропорційно високі втрати, вони несуть надзвичайно важкі втрати», — підкреслив посадовець.

Головною причиною такої смертності в Альянсі називають критично низький рівень медичної допомоги на полі бою: поранених просто не евакуюють або не надають їм фахову допомогу, через що навіть легкі поранення стають фатальними.

«Мінусуються» швидше, ніж мобілізуються

Українське командування підтверджує позитивну динаміку у знищенні ворога. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що лише за січень 2026 року РФ втратила 31,7 тисячі осіб, що на 9 тисяч перевищує обсяги російського поповнення за той самий період.

За його словами, такі результати стали можливими завдяки кардинальним змінам в українській армії, а саме корпусній реформі.

Згідно з оновленими даними Генштабу про втрати Росії станом на 11 лютого, за минулу добу українські захисники ліквідували 820 окупантів, знищили 5 танків, 2 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, а також по одній реактивній системі залпового вогню та засобу ППО.

Крім того, ворог недорахувався 1551 безпілотника оперативно-тактичного рівня та 235 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Дата публікації
Кількість переглядів
389
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie