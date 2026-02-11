- Дата публікації
-
Втрати РФ від початку війни шокують: у НАТО розкрили причини
У НАТО зазначають аномально високий відсоток загиблих серед загальної кількості втрат.
Представник Північноатлантичного альянсу на брифінгу заявив, що втрати Російської Федерації у війні проти України перетнули нову психологічну позначку, сягнувши жахливої цифри в 1,3 мільйона осіб. З них близько 350 тисяч — це безповоротні втрати, тобто вбиті військові.
Про це повідомляє DW.
За даними НАТО, лише протягом 2025 року армія агресора недорахувалася вбитими й пораненими 400 тисяч військових.
«Ми здивовані часткою загиблих у російських втратах. Росіяни несуть непропорційно високі втрати, вони несуть надзвичайно важкі втрати», — підкреслив посадовець.
Головною причиною такої смертності в Альянсі називають критично низький рівень медичної допомоги на полі бою: поранених просто не евакуюють або не надають їм фахову допомогу, через що навіть легкі поранення стають фатальними.
«Мінусуються» швидше, ніж мобілізуються
Українське командування підтверджує позитивну динаміку у знищенні ворога. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що лише за січень 2026 року РФ втратила 31,7 тисячі осіб, що на 9 тисяч перевищує обсяги російського поповнення за той самий період.
За його словами, такі результати стали можливими завдяки кардинальним змінам в українській армії, а саме корпусній реформі.
Згідно з оновленими даними Генштабу про втрати Росії станом на 11 лютого, за минулу добу українські захисники ліквідували 820 окупантів, знищили 5 танків, 2 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, а також по одній реактивній системі залпового вогню та засобу ППО.
Крім того, ворог недорахувався 1551 безпілотника оперативно-тактичного рівня та 235 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.