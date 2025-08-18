- Дата публікації
Втрати РФ за добу зросли: Генштаб оновив дані станом на 18 серпня
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1070890 людей особового складу.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1070890 осіб.
Про це 18 серпня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1070890 (+940) осіб
танків — 11118 (+2)
бойових броньованих машин — 23148 (+5)
артилерійських систем — 31632 (+43)
РСЗВ — 1469 (+1)
засоби ППО — 1208
літаків — 422
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51685 (+157)
крилаті ракети — 3558
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 58937 (+116)
спеціальна техніка — 3942
За інформацією президента США Дональда Трампа, від початку 2025 року Росія втратила понад 112 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати України становили лише близько 8 тисяч.