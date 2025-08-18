ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ за добу зросли: Генштаб оновив дані станом на 18 серпня

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1070890 людей особового складу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1070890 осіб.

Про це 18 серпня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1070890 (+940) осіб

  • танків — 11118 (+2)

  • бойових броньованих машин — 23148 (+5)

  • артилерійських систем — 31632 (+43)

  • РСЗВ — 1469 (+1)

  • засоби ППО — 1208

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51685 (+157)

  • крилаті ракети — 3558

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 58937 (+116)

  • спеціальна техніка — 3942

За інформацією президента США Дональда Трампа, від початку 2025 року Росія втратила понад 112 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати України становили лише близько 8 тисяч.

