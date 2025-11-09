- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 400
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ за добу зросли: Генштаб оновив дані станом на 9 листопада
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 151 070 людей особового складу.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 970 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1 151 070 осіб.
Про це 9 листопада повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 151 070 (+970) осіб
танків — 11 335 (+5)
бойових броньованих машин — 23 545 (+1)
артилерійських систем — 34 340 (+19)
РСЗВ — 1 538
засоби ППО — 1 239
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 368 (+440)
крилаті ракети — 3 926 (+8)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 66 880 (+85)
спеціальна техніка — 3 993
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про рекордні втрати російських окупаційних військ, зафіксовані в жовтні. З його слів, лише завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БпЛА) було підтверджено знищення 25 тисяч російських солдатів («двохсотих»).