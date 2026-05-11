Втрати РФ за другий день перемир’я: Генштаб оновив дані

Втрати Росії на фронті / © Associated Press

Попри оголошений режим перемир’я, фронт не стихає і російські окупаційні війська продовжують зазнавати значних втрат у живій силі та техніці. Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу статистику, де за добу 10 травня зафіксовано ліквідацію понад 900 загарбників.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Мережі.

Втрати ворога на 11 травня 2026 року

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни до 11 травня 2026 року орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 342 030 (+920) осіб

танків — 11 924 (+4) од.

бойових броньованих машин — 24 551 (+7) од.

артилерійських систем — 41 863 (+76) од.

реактивних систем залпового вогню — 1 783 (+1) од.

засобів протиповітряної оборони — 1 373 (+0) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів — 1 371 (+9) од.

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 284 254 (+1 557) од.

крилатих ракет — 4 585 (+0) од.

кораблів/катерів — 33 (+0) од.

підводних човнів — 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 95 710 (+231) од.

спеціальної техніки — 4 178 (+2) од.

Нагадаємо, росіяни використовують затишшя на фронті для посилення наступального потенціалу, проведення ротацій та підвезення сил. Речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомив, що окупанти взяли паузу, аби уникнути ексцесів під час параду, проте українська армія також використовує цей час для налагодження власної логістики та ротацій.

