Втрати РФ знову зросли: Генштаб розкрив деталі
Втрати окупаційної армії РФ зросла на кілька сотень.
Генштаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати окупаційного війська РФ станом на 5 лютого. Ворог за добу втратив п’ять танків і 770 солдатів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога:
особового складу — близько 1 243 840 (+770) осіб
танків — 11 642 (+5)
бойових броньованих машин — 23 996 (+4)
артилерійських систем — 36 975 (+60)
РСЗВ — 1 636 (+2)
засобів ППО — 1 293
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 125 094 (+1 351)
крилаті ракети — 4 245
автомобільної техніки та автоцистерн — 77 149 (+200)
спеціальної техніки — 4 062
Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.
4 лютого президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.