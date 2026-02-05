Втрати РФ знову зросли: Генштаб розкрив деталі

Окупант / © Getty Images

Генштаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати окупаційного війська РФ станом на 5 лютого. Ворог за добу втратив п’ять танків і 770 солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога:

особового складу — близько 1 243 840 (+770) осіб

танків — 11 642 (+5)

бойових броньованих машин — 23 996 (+4)

артилерійських систем — 36 975 (+60)

РСЗВ — 1 636 (+2)

засобів ППО — 1 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 125 094 (+1 351)

крилаті ракети — 4 245

автомобільної техніки та автоцистерн — 77 149 (+200)

спеціальної техніки — 4 062

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

4 лютого президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.