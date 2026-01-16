- Дата публікації
Втрати РФ зростають шаленими темпами: деталі від Генштабу
Росія за добу втратила шість танків і 1370 солдатів.
Втрати російських окупантів у війні проти України 16 січня сягнули 1 224 460 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1370 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 224 460 (+1 370) осіб
танків — 11 563 (+6)
бойових броньованих машин — 23 908 (+4)
артилерійських систем — 36 230 (+48)
РСЗВ / MLRS — 1 614 (+3)
засобів ППО — 1 277
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 107 884 (+527)
крилаті ракети — 4 163
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 74 486 (+180)
спеціальна техніка — 4 044 (+2)
Раніше в Міноборони повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.