Війна
134
1 хв

Втрати РФ зростають шаленими темпами: деталі від Генштабу

Росія за добу втратила шість танків і 1370 солдатів.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України 16 січня сягнули 1 224 460 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1370 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 224 460 (+1 370) осіб

  • танків — 11 563 (+6)

  • бойових броньованих машин — 23 908 (+4)

  • артилерійських систем — 36 230 (+48)

  • РСЗВ / MLRS — 1 614 (+3)

  • засобів ППО — 1 277

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 107 884 (+527)

  • крилаті ракети — 4 163

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 74 486 (+180)

  • спеціальна техніка — 4 044 (+2)

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.

134
Наступна публікація

