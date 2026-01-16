Втрати РФ зростають шаленими темпами: деталі від Генштабу

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України 16 січня сягнули 1 224 460 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1370 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.01.26 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 224 460 (+1 370) осіб

танків — 11 563 (+6)

бойових броньованих машин — 23 908 (+4)

артилерійських систем — 36 230 (+48)

РСЗВ / MLRS — 1 614 (+3)

засобів ППО — 1 277

літаків — 434

гелікоптерів — 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 107 884 (+527)

крилаті ракети — 4 163

кораблі / катери — 28

підводні човни — 2

автомобільна техніка та автоцистерни — 74 486 (+180)

спеціальна техніка — 4 044 (+2)

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.