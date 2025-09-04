ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

Втрати росіян на фронті: Генштаб оновив дані станом на 4 вересня

Окупанти знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати 840 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1085410 осіб.

Про це 4 вересня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1085410 (+840) осіб

  • танків — 11157

  • бойових броньованих машин — 23241 (+4)

  • артилерійських систем — 32385 (+43)

  • РСЗВ — 1479 (+2)

  • засоби ППО — 1215 (+2)

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 341

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 56045 (+261)

  • крилаті ракети — 3686 (+22)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 60692 (+92)

  • спеціальна техніка — 3956

Нагадаємо, російська пропаганда поширила звіт очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо підсумків так званої «весняно-літньої кампанії 2025 року». Українська сторона називає цей документ черговим прикладом дезінформації та спробою видати бажане за дійсне.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie