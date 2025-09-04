- Дата публікації
Втрати росіян на фронті: Генштаб оновив дані станом на 4 вересня
Окупанти знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати 840 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1085410 осіб.
Про це 4 вересня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1085410 (+840) осіб
танків — 11157
бойових броньованих машин — 23241 (+4)
артилерійських систем — 32385 (+43)
РСЗВ — 1479 (+2)
засоби ППО — 1215 (+2)
літаків — 422
гелікоптерів — 341
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 56045 (+261)
крилаті ракети — 3686 (+22)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 60692 (+92)
спеціальна техніка — 3956
Нагадаємо, російська пропаганда поширила звіт очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо підсумків так званої «весняно-літньої кампанії 2025 року». Українська сторона називає цей документ черговим прикладом дезінформації та спробою видати бажане за дійсне.