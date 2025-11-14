Втрати росіян на фронті перетнули нову психологічну позначку

Окупант / © Associated Press

Війська ворога й надалі втрачають живу силу та техніку у війні проти України. За підсумками минулої доби ЗСУ на фронті ліквідували ще 1 040 загарбників.

Про це йдеться звіті Генштабу.

Загальні втрати:

особового складу — близько 1 156 400 (+1 040) осіб;

танків — 11 344

бойових броньованих машин — 23 569 (+2)

артилерійських систем — 34 423 (+35)

РСЗВ — 1 540

засоби ППО — 1 242

літаків — 428

гелікоптерів — 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 80 387 (+442)

крилаті ракети — 3 926

кораблі/катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 67 306 (+95)

спеціальна техніка — 3 996

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.