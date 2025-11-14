ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

Втрати росіян на фронті перетнули нову психологічну позначку

Минулої доби російські солдати зазнали чимало втрати на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Війська ворога й надалі втрачають живу силу та техніку у війні проти України. За підсумками минулої доби ЗСУ на фронті ліквідували ще 1 040 загарбників.

Про це йдеться звіті Генштабу.

Загальні втрати:

  • особового складу — близько 1 156 400 (+1 040) осіб;

  • танків — 11 344

  • бойових броньованих машин — 23 569 (+2)

  • артилерійських систем — 34 423 (+35)

  • РСЗВ — 1 540

  • засоби ППО — 1 242

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 80 387 (+442)

  • крилаті ракети — 3 926

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 306 (+95)

  • спеціальна техніка — 3 996

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.

Дата публікації
Кількість переглядів
263
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie