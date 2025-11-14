- Дата публікації
-
Категорія
Війна
Втрати росіян на фронті перетнули нову психологічну позначку
Минулої доби російські солдати зазнали чимало втрати на фронті.
Війська ворога й надалі втрачають живу силу та техніку у війні проти України. За підсумками минулої доби ЗСУ на фронті ліквідували ще 1 040 загарбників.
Про це йдеться звіті Генштабу.
Загальні втрати:
особового складу — близько 1 156 400 (+1 040) осіб;
танків — 11 344
бойових броньованих машин — 23 569 (+2)
артилерійських систем — 34 423 (+35)
РСЗВ — 1 540
засоби ППО — 1 242
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 80 387 (+442)
крилаті ракети — 3 926
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 306 (+95)
спеціальна техніка — 3 996
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.