Втрати росіян на фронті перетнули нову психологічну позначку
Окупанти стрімко втрачають живу силу та техніку на фронті.
За останню добу росіяни втратили на фронті ще 1 310 солдатів. Також Сили оборони України знищили танк, 15 артсистем, 555 дронів, 129 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ станом на 30 січня 2026 року:
особового складу — близько 1 238 710 (+1 310) осіб.
танків — 11 614 (+1)
бойових броньованих машин — 23 969 (+4)
артилерійських систем — 36 748 (+15)
РСЗВ — 1 631 (+2)
засобів ППО — 1 289 (+1)
літаків — 435
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 119 234 (+555)
крилатих ракет — 4 205
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 76 319 (+129)
спеціальної техніки — 4 054 (+1)
Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.