Війна
250
1 хв

Втрати росіян на фронті перетнули нову психологічну позначку

Окупанти стрімко втрачають живу силу та техніку на фронті.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Getty Images

За останню добу росіяни втратили на фронті ще 1 310 солдатів. Також Сили оборони України знищили танк, 15 артсистем, 555 дронів, 129 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ станом на 30 січня 2026 року:

  • особового складу — близько 1 238 710 (+1 310) осіб.

  • танків — 11 614 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23 969 (+4)

  • артилерійських систем — 36 748 (+15)

  • РСЗВ — 1 631 (+2)

  • засобів ППО — 1 289 (+1)

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 119 234 (+555)

  • крилатих ракет — 4 205

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 76 319 (+129)

  • спеціальної техніки — 4 054 (+1)

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

250
