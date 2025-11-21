- Дата публікації
-
Категорія
Війна
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати росіян на фронті зросли: Генштаб розкрив деталі
Російські загарбники зазнали чимало втрат на фронті минулої доби.
Втрати російських окупантів у війні проти України сягнули 1 163 170 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати 1050 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу — близько 1 163 170 (+1050)
танків — 11 357 (+1)
бойових броньованих машин — 23 600 (+3)
артилерійських систем — 34 550 (+20)
РСЗВ — 1 546 (+0)
засоби ППО — 1 247
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 620 (+150)
крилаті ракети — 3 981
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 768 (+65)
спеціальна техніка — 4 002
Раніше повідомлялося, що російське військове командування, а саме очільник Генерального штабу Валерій Герасимов, виступило з черговим потоком фантастичних заяв, які повністю суперечать реальній ситуації на фронті.