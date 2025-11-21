ТСН у соціальних мережах

Втрати росіян на фронті зросли: Генштаб розкрив деталі

Російські загарбники зазнали чимало втрат на фронті минулої доби.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України сягнули 1 163 170 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати 1050 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу — близько 1 163 170 (+1050)

  • танків — 11 357 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23 600 (+3)

  • артилерійських систем — 34 550 (+20)

  • РСЗВ — 1 546 (+0)

  • засоби ППО — 1 247

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 620 (+150)

  • крилаті ракети — 3 981

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 768 (+65)

  • спеціальна техніка — 4 002

Раніше повідомлялося, що російське військове командування, а саме очільник Генерального штабу Валерій Герасимов, виступило з черговим потоком фантастичних заяв, які повністю суперечать реальній ситуації на фронті.

