Втрати росіян у війні проти України 27 липня: Генштаб оновив дані

Російський солдат / © Associated Press

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За минулу добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1 049 250.

Про це 27 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати окупантів від початку війни складають:

особового складу — 1 049 250 (+920) осіб

танків — 11057 (+1)

бойових броньованих машин — 23063 (+4)

артилерійських систем — 30822 (+10)

РСЗВ — 1449 (+1)

засоби ППО — 1201

літаків — 421

гелікоптерів — 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48158 (+199)

крилатих ракет — 3546 (+11)

кораблів/катерів — 28

підводних човнів — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 56493 (+122)

спеціальної техніки — 3935

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими. Він уточнив, що в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 липня заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.

Російське Міністерство оборони не публікує загальну цифру втрат, але розписує кількість «знищених» українських військових у своїх зведеннях за оперативними напрямками.

Інколи про втрати України розказує або особисто Володимир Путін, або хтось з вищого військового командування РФ. Зазвичай це стосується окремих військових операцій, наприклад, як контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року чи Курській наступ 2024 року.