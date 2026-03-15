Втрати росіян у війні проти України: Генштаб розкрив нові дані

Російські загарбники зазначили суттєвих втрат на полі бою за минулу добу.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Протягом минулої доби 14 березня втрати особового складу ворога у війні проти України сягнули щонайменше 740 військових.

Про це повідомив Генеральний штаб України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 279 170 (+740) осіб

  • танків — 11 781 (+4)

  • бойових броньованих машин — 24 213 (+1)

  • артилерійських систем — 38 438 (+17)

  • РСЗВ — 1 686

  • засоби ППО — 1 332

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 349

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 179 270 (+1 984)

  • крилаті ракети — 4 468 (+65)

  • кораблі / катери — 32 (+1) (підтверджено результат попередніх уражень)

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 83 513 (+110)

  • спеціальна техніка — 4 089 (+1)

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська посилюють угруповання на півдні України та перекидають підрозділи морської піхоти для участі у штурмових діях.

Наступна публікація

