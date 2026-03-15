Втрати росіян у війні проти України: Генштаб розкрив нові дані
Російські загарбники зазначили суттєвих втрат на полі бою за минулу добу.
Протягом минулої доби 14 березня втрати особового складу ворога у війні проти України сягнули щонайменше 740 військових.
Про це повідомив Генеральний штаб України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 279 170 (+740) осіб
танків — 11 781 (+4)
бойових броньованих машин — 24 213 (+1)
артилерійських систем — 38 438 (+17)
РСЗВ — 1 686
засоби ППО — 1 332
літаків — 435
гелікоптерів — 349
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 179 270 (+1 984)
крилаті ракети — 4 468 (+65)
кораблі / катери — 32 (+1) (підтверджено результат попередніх уражень)
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 83 513 (+110)
спеціальна техніка — 4 089 (+1)
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська посилюють угруповання на півдні України та перекидають підрозділи морської піхоти для участі у штурмових діях.