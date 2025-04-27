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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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893
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1 хв

Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Окупанти зазнають втрат на полі бою щодня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

ЗСУ ліквідували ще 1030 окупантів. Разом з ними знищено: 8 танків, 42 артсистем, 1 РСЗВ та 114 БпЛА.

Про це 27 квітня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 948 640 (+1030) осіб

  • танків — 10719 (+8)

  • бойових броньованих машин AFVs — 22325 (+5)

  • артилерійських систем — 27007 (+42)

  • РСЗВ — 1373 (+1)

  • засоби ППО — 1145

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34011 (+114)

  • крилаті ракети — 3196

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 46187 (+136)

  • спеціальна техніка — 3860

Раніше повідомлялося, що втрати особового складу на фронті для російської окупаційної армії поступово набирають катастрофічного характеру. Виснаження людських ресурсів росіян є певним успіхом для Сил оборони України.

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