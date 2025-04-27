- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 893
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
Окупанти зазнають втрат на полі бою щодня.
ЗСУ ліквідували ще 1030 окупантів. Разом з ними знищено: 8 танків, 42 артсистем, 1 РСЗВ та 114 БпЛА.
Про це 27 квітня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 948 640 (+1030) осіб
танків — 10719 (+8)
бойових броньованих машин AFVs — 22325 (+5)
артилерійських систем — 27007 (+42)
РСЗВ — 1373 (+1)
засоби ППО — 1145
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34011 (+114)
крилаті ракети — 3196
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 46187 (+136)
спеціальна техніка — 3860
Раніше повідомлялося, що втрати особового складу на фронті для російської окупаційної армії поступово набирають катастрофічного характеру. Виснаження людських ресурсів росіян є певним успіхом для Сил оборони України.