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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Російські військові на фронті втрачають і техніку, і людську силу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1200 окупантів.

Про це 8 травня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 961 970 (+1200) осіб

  • танків — 10782 (+2)

  • бойових броньованих машин — 22429 (+10)

  • артилерійських систем — 27552 (+50)

  • РСЗВ — 1379 (+1)

  • засоби ППО — 1156 (+1)

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35407 (+141)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47604 (+120)

  • спеціальна техніка — 3875 (+2)

Раніше аналітики повідомили, що російські війська несуть більші втрати на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року.

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