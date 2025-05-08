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- Війна
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Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
Російські військові на фронті втрачають і техніку, і людську силу.
За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1200 окупантів.
Про це 8 травня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 961 970 (+1200) осіб
танків — 10782 (+2)
бойових броньованих машин — 22429 (+10)
артилерійських систем — 27552 (+50)
РСЗВ — 1379 (+1)
засоби ППО — 1156 (+1)
літаків — 372
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35407 (+141)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн — 47604 (+120)
спеціальна техніка — 3875 (+2)
Раніше аналітики повідомили, що російські війська несуть більші втрати на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року.