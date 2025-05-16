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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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974
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Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Окупанти стрімко втрачають людську силу та техніку на полі бою. Генштаб оновив дані про втрати станом на 16 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Сили оборони України ліквідували ще 1100 російських загарбників, а також знищили 13 танків, 36 артсистем.

Про це сьогодні, 16 травня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 971 690 (+1100) осіб

  • танків — 10825 (+13)

  • бойових броньованих машин — 22546 (+32)

  • артилерійських систем — 27908 (+36)

  • РСЗВ — 1385 (+1)

  • засоби ППО — 1167 (+1)

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36123 (+123)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 48713 (+166)

  • спеціальна техніка — 3892

Раніше стало відомо, що 16 травня, близько 03:30, було втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу РФ. Пілот вижив.

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