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- Війна
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Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку
Окупанти стрімко втрачають людську силу та техніку на полі бою. Генштаб оновив дані про втрати станом на 16 травня 2025 року.
Сили оборони України ліквідували ще 1100 російських загарбників, а також знищили 13 танків, 36 артсистем.
Про це сьогодні, 16 травня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 971 690 (+1100) осіб
танків — 10825 (+13)
бойових броньованих машин — 22546 (+32)
артилерійських систем — 27908 (+36)
РСЗВ — 1385 (+1)
засоби ППО — 1167 (+1)
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36123 (+123)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 48713 (+166)
спеціальна техніка — 3892
Раніше стало відомо, що 16 травня, близько 03:30, було втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу РФ. Пілот вижив.