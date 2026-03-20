Втрати росіян у війні проти України перевалили за 1 285 700 осіб

Окупанти

Реклама

Сили оборони України ліквідували 1 610 окупантів. Втрати РФ у війні проти України на сьогодні становлять орієнтовно 1,28 млн військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.03.26 становлять:

особовий склад ЗС РФ: близько 1 285 700 (+1 610) осіб

танки: 11 789 (+3)

бойові броньовані машини: 24 254 (+21)

артилерійські системи: 38 569 (+31)

РСЗВ: 1 691

засоби ППО: 1 333

БПЛА оперативно-тактичного рівня: 187 204 (+1 480)

кораблі/катери: 33

автомобільна техніка та автоцистерни: 84 374 (+245)

спеціальна техніка: 4 096 (+4)

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

Реклама

Не так давно президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.