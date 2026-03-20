ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

Втрати росіян у війні проти України перевалили за 1 285 700 осіб

За минулу добу окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці.

Автор публікації
Анастасія Павленко
© Associated Press

Сили оборони України ліквідували 1 610 окупантів. Втрати РФ у війні проти України на сьогодні становлять орієнтовно 1,28 млн військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.03.26 становлять:

  • особовий склад ЗС РФ: близько 1 285 700 (+1 610) осіб

  • танки: 11 789 (+3)

  • бойові броньовані машини: 24 254 (+21)

  • артилерійські системи: 38 569 (+31)

  • РСЗВ: 1 691

  • засоби ППО: 1 333

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 187 204 (+1 480)

  • кораблі/катери: 33

  • автомобільна техніка та автоцистерни: 84 374 (+245)

  • спеціальна техніка: 4 096 (+4)

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

Не так давно президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.

Дата публікації
Кількість переглядів
3
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie