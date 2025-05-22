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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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727
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Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 22 травня склали 977 650 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 870 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 22.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 977 650 (+870) осіб

  • танків — 10839 (+4)

  • бойових броньованих машин — 22574 (+5)

  • артилерійських систем — 28122 (+32)

  • РСЗВ — 1388

  • засоби ППО — 1167

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36797 (+105)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 49268 (+99)

  • спеціальна техніка — 3895

Нагадаємо, ЗСУ мають певні успіхи у Курській області. Зокрема, українські військові просунулися в районі Тьоткіно.

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