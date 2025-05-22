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- Війна
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Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 22 травня склали 977 650 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 870 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 22.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 977 650 (+870) осіб
танків — 10839 (+4)
бойових броньованих машин — 22574 (+5)
артилерійських систем — 28122 (+32)
РСЗВ — 1388
засоби ППО — 1167
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36797 (+105)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 49268 (+99)
спеціальна техніка — 3895
Нагадаємо, ЗСУ мають певні успіхи у Курській області. Зокрема, українські військові просунулися в районі Тьоткіно.